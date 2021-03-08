"Интер" нацелился на форварда ЦСКА

Миланский "Интер" хочет заполучить нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, "нерадзурри" видят в аргентинце дублёра для Ромелу Лукаку.

Напомним, что с января 22-летний футболист играет в итальянской Серии А - его арендовал "Беневенто".

"Ведьмы" смогут летом выкупить Гайча за 11 миллионов евро. В активе форварда 1 гол в 3 матчах.

Не пропустите: "Интер" нацелился на голкипера "Ювентуса". | http://soccernews.ru