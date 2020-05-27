"Интер" нацелился на форварда "Герты"
Миланский "Интер" хочет купить бразильского нападающего берлинской "Герты" Матеуса Кунью, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже общался с представителями игрока.
"Герта" купила 20-летнего Кунью в январе 2020 года у "РБ Лейпциг" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он в сумме провел 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с берлинским клубом действует до лета 2024 года.
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