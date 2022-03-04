"Интер" нацелился на форварда из Бундеслиги

Фото: инстаграм Маркуса Тюрама/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к французскому нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Маркусу Тюраму, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что отцом Маркуса является легендарный французский защитник Лилиан Тюрам.

В нынешнем сезоне 24-летний Тюрам провел за "Боруссию" 18 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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