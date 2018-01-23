"Интер" нацелился на форварда "Ливерпуля"

Миланский "Интер" нацелился на форварда английского "Ливерпуля" Дэниэла Старриджа, информирует BBC.

По сведениям источника, "нерадзурри" рассчитывают подписать 28-летнего нападающего "красных" в текущее трансферное окно на правах аренды сроком на полгода.

В нынешнем сезоне Старридж забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 14 играх за "Ливерпуль".

Напомним, "Интер" выкупит Рафинью у "Барселоны" при одном условии. | soccernews.ru