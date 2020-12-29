"Интер" нацелился на форварда "Ливерпуля"
Миланский "Интер" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Ливерпуля" Дивоку Ориги, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Ливерпуль" готов отдать форварда в аренду. Также Ориги входит в сферу интересов "Астон Виллы", "Брайтона", "Вулверхэмптона", "Ньюкасла" и "Шальке".
В нынешнем сезоне 25-летний Ориги провел за "Ливерпуль" восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
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|27
|50
|4
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|27
|24
|20
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