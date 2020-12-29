"Интер" нацелился на форварда "Ливерпуля"

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"Интер" нацелился на форварда "Ливерпуля"

Миланский "Интер" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Ливерпуля" Дивоку Ориги, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Ливерпуль" готов отдать форварда в аренду. Также Ориги входит в сферу интересов "Астон Виллы", "Брайтона", "Вулверхэмптона", "Ньюкасла" и "Шальке".

В нынешнем сезоне 25-летний Ориги провел за "Ливерпуль" восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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