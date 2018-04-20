"Интер" нацелился на хавбека "Кальяри"

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"Интер" нацелился на хавбека "Кальяри"

Полузащитник "Кальяри" Никола Барелла попал в сферу интересов миланского "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" готовы предложить за 21-летнего футболиста 12 миллионов евро, а также двух своих игроков - левого защитника Федерико Димарко и нападающего Андреа Пинамонти.

В этом сезоне Барелла сыграл за "Кальяри" 30 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

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