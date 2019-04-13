"Интер" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"

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"Интер" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, немецкий хавбек попал в сферу интересов "Интера", который не сумел купить Ивана Ракитича из "Барселоны" и теперь ищет альтернативные варианты усиления состава.

Сумма возможного трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний Гюндоган сыграл за "Сити" 42 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с "горожанами" истекает в 2020 году.

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