"Интер" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, немецкий хавбек попал в сферу интересов "Интера", который не сумел купить Ивана Ракитича из "Барселоны" и теперь ищет альтернативные варианты усиления состава.
Сумма возможного трансфера оценивается в 40 миллионов евро.
В текущем сезоне 28-летний Гюндоган сыграл за "Сити" 42 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с "горожанами" истекает в 2020 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|14
|Борнмут
|33
|38
|15
|Бернли
|33
|36
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14