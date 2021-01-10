"Интер" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед"

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"Интер" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду, сообщает Mirror.

По сведениям издания, итальянский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В услугах хавбека заинтересован лично главный тренер миланцев Антонио Конте. Впрочем, переход Лингарда может состояться лишь в том случае, если "Интер" расстанется с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

В нынешнем сезоне 28-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Агент Эриксена подаст в суд на "Интер". | http://soccernews.ru
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