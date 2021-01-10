"Интер" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед"
Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду, сообщает Mirror.
По сведениям издания, итальянский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В услугах хавбека заинтересован лично главный тренер миланцев Антонио Конте. Впрочем, переход Лингарда может состояться лишь в том случае, если "Интер" расстанется с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.
В нынешнем сезоне 28-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Агент Эриксена подаст в суд на "Интер". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18