"Интер" нацелился на хавбека "Ниццы"

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Ниццы" Вилану Сипрьену, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассмотрят вариант с подписанием 23-летнего француза следующим летом.

В этом сезоне Сипрьен из-за травм сыграл за "Ниццу" всего 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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