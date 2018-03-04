"Интер" нацелился на хавбека "Ниццы"

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"Интер" нацелился на хавбека "Ниццы"

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Ниццы" Вилану Сипрьену, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассмотрят вариант с подписанием 23-летнего француза следующим летом.

В этом сезоне Сипрьен из-за травм сыграл за "Ниццу" всего 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. 

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