"Интер" нацелился на хавбека ПСЖ

Хавбек ПСЖ Хавьер Пасторе попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Calciomercato, агент футболиста уже прибыл в Италию для переговоров с представителями "нерадзурри".

В этом сезоне Пасторе провел 17 матчей, забил 4 гола и отдал один ассист.

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