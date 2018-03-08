"Интер" нацелился на хавбека ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо стал трансферной целью "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на переходе 22-летнего француза настаивает спортивный директор "нерадзурри" Вальтер Сабатини. Сделка может состояться летом 2018 года.

В этом сезоне Рабьо сыграл за ПСЖ 38 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

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