"Интер" нацелился на хавбека "Реала"

Хавбек "Реала" Матео Ковачич летом может вернуться в "Интер".

Как сообщает Football Italia, клубы в скором времени проведут первые переговоры по трансферу игрока. Контракт Ковачича с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что Ковачич уже выступал за "Интер" с 2013 по 2015 год.

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