"Интер" нацелился на хавбека "Ювентуса"

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"Интер" нацелился на хавбека "Ювентуса"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Квадво Асамоа попал в сферу интересов "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб рассчитывает подписать 29-летнего ганца следующим летом, когда истечёт его контракт с "бьянконери".

В этом сезоне Асамоа сыграл за "Ювентус" всего 14 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. 

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