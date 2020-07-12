"Интер" нацелился на хавбеков "Барселоны" и "Челси"

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"Интер" нацелился на хавбеков "Барселоны" и "Челси"

Миланский "Интер" намерен приобрести полузащитников "Барселоны" Артуро Видаля и "Челси" Н'Голо Канте в летнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести обоих футболистов в летнее трансферное окно. 

Ранее сообщалось, что "Барселона" не против продать Видаля, но за достойную сумму. Что касается Канте, то его позиции в английском клубе более прочные.

В нынешнем сезоне 33-летний Видаль провел за "Барселону" 40 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. На счету 29-летнего Канте три забитых мяча в 27 поединках.

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