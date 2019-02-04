"Интер" нацелился на хорватскую звезду "Барселоны"
"Интер" хочет подписать полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает El Chiringuito.
Клуб планирует приобрести 30-летнего футболиста летом. "Интер" рассчитывает на то, что хорват захочет сменить клуб, столкнувшись с конкуренцией в лице хавбека Френки де Йонга.
Контракт Ракитича с каталонским клубом действует до 30 июня 2021 года.
Трансферная стоимость игрока - 65 миллионов евро.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 32 матчах, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.
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|22
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