"Интер" нацелился на хорватскую звезду "Барселоны"

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"Интер" нацелился на хорватскую звезду "Барселоны"

"Интер" хочет подписать полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает El Chiringuito.

Клуб планирует приобрести 30-летнего футболиста летом. "Интер" рассчитывает на то, что хорват захочет сменить клуб, столкнувшись с конкуренцией в лице хавбека Френки де Йонга. 

Контракт Ракитича с каталонским клубом действует до 30 июня 2021 года.

Трансферная стоимость игрока - 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 32 матчах, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.

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