"Интер" нацелился на капитана "Манчестер Юнайтед"

Теги интер миланэшли янгманчестер юнайтедтрансферы

"Интер" нацелился на капитана "Манчестер Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Sky Sports, "нерадзурри" готовы провернуться сделку в зимнее трансферное окно. Отмечается, что 34-летнему игроку будет предложен контракт до 2021 года.

Действующее соглашение Янга с "МЮ" истекает ближайшим летом.

В этом сезоне Янг провел 18 игр, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Читайте также: "Интер" согласовал первый летний трансфер. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Шальке" сделал "Ростову" предложение по Шомуродову

"Шальке" сделал "Ростову" предложение по Шомуродову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 18 45
2 Ювентус Ювентус 18 45
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 18 34
6 Кальяри Кальяри 18 29
7 Парма Парма 18 25
8 Наполи Наполи 18 24
9 Торино Торино 18 24
10 Болонья Болонья 18 23
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
12 Милан Милан 18 22
13 Удинезе Удинезе 18 21
14 Сассуоло Сассуоло 18 19
15 Фиорентина Фиорентина 18 18
16 Сампдория Сампдория 18 16
17 Лечче Лечче 18 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов