"Интер" нацелился на капитана "Манчестер Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Sky Sports, "нерадзурри" готовы провернуться сделку в зимнее трансферное окно. Отмечается, что 34-летнему игроку будет предложен контракт до 2021 года.

Действующее соглашение Янга с "МЮ" истекает ближайшим летом.

В этом сезоне Янг провел 18 игр, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Читайте также: "Интер" согласовал первый летний трансфер. | http://soccernews.ru