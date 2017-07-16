"Интер" нацелился на ключевого хавбека "Реала"

Миланский "Интер" заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" Тони Кроосом, информирует Sport Mediaset.

По сведениям источника, "нерадзурри" понимают, что королевский клуб вряд ли согласится на продажу своего ключевого игрока. Однако, несмотря на это, "сине-черные" намерены сделать предложение по 27-летнему хавбеку, так как видеть его в своей команде желает главный тренер "Интера" Лучано Спалетти.

В завершившемся сезоне Кроос забил 4 мяча и сделал 17 результативных передач в 48 матчах за "Реал".

Напомним, на Крооса также претендует "Ювентус". | soccernews.ru