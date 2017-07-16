"Интер" нацелился на ключевого хавбека "Реала"
Миланский "Интер" заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" Тони Кроосом, информирует Sport Mediaset.
По сведениям источника, "нерадзурри" понимают, что королевский клуб вряд ли согласится на продажу своего ключевого игрока. Однако, несмотря на это, "сине-черные" намерены сделать предложение по 27-летнему хавбеку, так как видеть его в своей команде желает главный тренер "Интера" Лучано Спалетти.
В завершившемся сезоне Кроос забил 4 мяча и сделал 17 результативных передач в 48 матчах за "Реал".
Напомним, на Крооса также претендует "Ювентус". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" не получала предложений по Обамеянгу
-
Гаджиев: "В первом тайме "Амкара" не было на поле"
-
"Интер" близок к трансферу Бальде Кейта
-
Лемар хочет перейти в "Арсенал"
-
"Ювентус" интересуется Гараем
-
Кононов: "Ахмату" надо прибавлять в атаке"
-
"Манчестер Юнайтед" продлил Ромеро
-
Лукас Лейва прибыл в Рим для заключения контракта с "Лацио"
-
"Бавария" не собирается подписывать Алексиса Санчеса
-
Бердыев прокомментировал поражение от "Краснодара"
-
"Бешикташ" вступил в борьбу за Меделя
-
"Лестер" согласовал трансфер Якуповича
-
"Рома" пытается купить защитника ПСВ
-
Реми может перейти в "Эвертон" или "Марсель"
-
Щесны обойдётся "Ювентусу" в девять миллионов евро
-
"Ахмат" – "Амкар" - 1:0 (обзор)
-
ЦСКА стал автором уникального достижения
-
"Зенит" отказался от приобретения Павона
-
"Милан" претендует на Шупо-Мотинга
-
"Тоттенхэм" близок к подписанию аргентинского защитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20