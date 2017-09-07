"Интер" нацелился на ключевого защитника "Баварии"

Теги джером боатенгинтер миланбавария мюнхен

"Интер" нацелился на ключевого защитника "Баварии"Миланский "Интер" нацелился на ключевого защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям издания, "нерадзурри" будут готовы предпринять попытки заполучить 29-летнего бека в зимнее трансферное окно в случае, если до января он так и не сумеет отвоевать место в стартовом составе своей команды.

Напомним, также "Интер" продолжает следить за Маноласом. | soccernews.ru

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