"Интер" нацелился на ключевого защитника "Баварии"

Миланский "Интер" нацелился на ключевого защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям издания, "нерадзурри" будут готовы предпринять попытки заполучить 29-летнего бека в зимнее трансферное окно в случае, если до января он так и не сумеет отвоевать место в стартовом составе своей команды.

Напомним, также "Интер" продолжает следить за Маноласом. | soccernews.ru