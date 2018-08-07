"Интер" нацелился на лидера "Монако"

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"Интер" нацелился на лидера "Монако"

Миланский "Интер" нацелился на ведущего полузащитника "Монако" Бальде Кейта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" готовы арендовать 23-летнего сенегальца с обязательством выкупа через год.

Общая сумма возможной сделки оценивается в 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что Кейта хорошо знаком с Серией А - ранее он четыре года выступал за "Лацио".

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