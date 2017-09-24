"Интер" нацелился на Лукаса Моуру

Хавбек ПСЖ Лукас Моура зимой может оказаться в "Интере", сообщает Сalciomercato.

По информации ресурса, на трансфере настаивает коуч "нерадзурри" Лучано Спаллетти. Также в услугах футболиста заинтересован "Арсенал".

В текущем сезоне Моура провел на поле всего 12 минут, но успел забить один гол.

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