"Интер" нацелился на Малиновского

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"Интер" нацелился на Малиновского

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к украинскому полузащитнику бергамской "Аталанты" Руслану Малиновскому, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, "нерадзурри" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, трансферу может помешать высокая стоимость игрока, так как "Аталанта" оценила хавбека в 30 миллионов евро. 

Напомним, что Малиновский забил гол в ворота "Интера" в недавнем матче чемпионата Италии (2:2).

В нынешнем 28-летний Малиновский провел за "Аталанту" семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Малиновский мог перейти в "Наполи". | http://soccernews.ru
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