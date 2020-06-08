"Интер" нацелился на Морату
Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората стал трансферной целью "Интера", утверждает Tuttosport.
По информации источника, миланский клуб уже контактирует с "матрасниками" по поводу возможного трансфера 27-летнего футболиста.
Рыночная стоимость звёздного испанца оценивается в 36 миллионов евро.
В текущем сезоне Мората сыграл за "Атлетико" 32 матча, забил 12 голов и сделал 3 ассиста.
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