"Интер" нацелился на Мозеса

Хавбек "Челси" Виктор Мозес попал в сферу интересов "Интера".

По сведениям Football Italia, трансфер нигерийца обойдется клубу в 12 миллионов евро. Соглашение игрока с "Челси" рассчитано до лета 2020 года.

Отметим, что вторую половину сезона Мозес проводит на правах аренды в "Фенербахче", где принял участие в 15 матчах, забил три гола и отдал три ассиста.

За тур до конца Серии А "Интер" идет на четвертом месте, опережая "Милан" на одно очко.

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