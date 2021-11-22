"Интер" нацелился на нападающего "Лилля"

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"Интер" нацелился на нападающего "Лилля"

Фото твиттер Джонатана Дэвида

Форвард "Лилля" Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Италии, сообщает Telefoot.

По информации источника, 21-летний футболист привлёк внимание миланского "Интера".

"Нерадзурри" следят за прогрессом канадца с прошлого сезона и собираются отправить официальный запрос по его трансферу.

В нынешней кампании Дэвид сыграл за "Лилль" 19 матчей и забил 11 голов. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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