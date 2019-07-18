"Интер" нацелился на нападающего ПСЖ

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"Интер" нацелился на нападающего ПСЖ

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани этим летом может вернуться в Серию А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, предметный интерес к звёздному уругвайцу проявляет миланский "Интер".

"Нерадзурри" готовы платить 32-летнему футболисту зарплату в размере 9 миллионов евро.

"Интер" видит в Кавани альтернативу нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, за которого требуют более 80 миллионов евро.

Ранее игрок ПСЖ выступал в Италии за "Наполи". Его контракт с парижанами истекает следующим летом.

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