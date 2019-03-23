"Интер" нацелился на нападающего "Валенсии" Родриго
Нападающий "Валенсии" Родриго в скором времени может покинуть клуб. Об этом информирует Football España.
По данным издания, в 28-летнем игроке заинтересован "Интер". Миланский клуб планирует приобрести испанца в летнее трансферное окно. Сумма отступных Родриго - 120 миллионов евро, однако "Валенсия" готова снизить цену.
Трансферная стоимость игрока - 30 миллионов евро.
Футболист перешел в "Валенсию" летом 2015 года из "Бенфики" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 25 играх, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами.
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|Барселона
|28
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|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
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|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22