"Интер" нацелился на нападающего "Валенсии" Родриго

Нападающий "Валенсии" Родриго в скором времени может покинуть клуб. Об этом информирует Football España.

По данным издания, в 28-летнем игроке заинтересован "Интер". Миланский клуб планирует приобрести испанца в летнее трансферное окно. Сумма отступных Родриго - 120 миллионов евро, однако "Валенсия" готова снизить цену.

Трансферная стоимость игрока - 30 миллионов евро.

Футболист перешел в "Валенсию" летом 2015 года из "Бенфики" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 25 играх, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами.

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