"Интер" нацелился на одного из лидеров "Аталанты"

Фото: инстаграм Робина Госенса/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к защитнику бергамской "Аталанты" и сборной Германии Робину Госенсу, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, миланцы рассматривают вариант с приобретением немца в летнее трансферное окно. В составе "Интера" Госенс может заменить хорвата Ивана Перишича, контракт которого с миланским клубом истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне 27-летний Госенс провел за "Аталанту" восемь матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Названы примерные сроки возобновления карьеры Эриксена. | http://soccernews.ru