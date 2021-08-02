"Интер" нацелился на одного из лидеров "Лацио"

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"Интер" нацелился на одного из лидеров "Лацио"

Фото: инстаграм Хоакина Корреа/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику римского "Лацио" Хоакину Корреа, сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, "Интер" может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке хавбека настаивает главный тренер миланцев Симоне Индзаги, который ранее работал с ним в "Лацио".

В минувшем сезоне 26-летний Корреа провел за "Лацио" 38 поединков во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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