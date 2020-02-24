"Интер" нацелился на одного из лидеров "Ромы"

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 30 миллионов евро.

23-летний Пеллегрини является воспитанником "Ромы". В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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