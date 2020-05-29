"Интер" нацелился на основного защитника "Барселоны"
Миланский "Интер" хочет летом усилиться центральным защитником "Барселоны" Клеманом Лангле.
По информации Mundo Deportivo, "нерадзурри" видят во французе замену для Милана Шкриньяра, которым интересуются европейские гранды.
"Сине-гранатовые", в свою очередь, рассчитывают сохранить 24-летнего футболиста в составе - его игрой доволен тренерский штаб команды.
Лангле выступает за "Барсу" с лета 2018 года, в текущем сезоне в его активе 29 матчей, 3 гола и 1 ассист.
Не пропустите: "Интер" определился с будущим Эшли Янга и Алексиса Санчеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Терри стал лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka
-
"Торпедо-БелАЗ" обыграло "Смолевичи" в 11-м туре чемпионата Беларуси
-
Судья Славко Винчич задержан в компании девяти проституток
-
Девушка Роналду опубликовала фотографию из спортзала
-
Аршавин назвал лучших игроков, с которыми когда-либо выступал в одной команде
-
Нигматуллин назвал трех любимых тренеров в карьере
-
5 матчей АПЛ и чемпионская игра "Ливерпуля" пройдут на нейтральных полях по требованию полиции
-
"Ювентус" утратил интерес к хавбеку "Барселоны" Артуру
-
Глушаков высказался о своём будущем в "Ахмате"
-
Роналду - самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes
-
"Интер" нацелился на основного защитника "Барселоны"
-
Аршавин рассказал, что помешало его переходу в "Спартак"
-
Мартино - о "Барселоне": "Это худший год в моей карьере"
-
УЕФА изменит место проведения финала Лиги Чемпионов
-
Брендан Роджерс в марте переболел коронавирусом
-
Вернблум рассказал, почему боялся переходить в ЦСКА
-
"Интер" определился с будущим Эшли Янга и Алексиса Санчеса
-
"Ахмат" объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками
-
2
Широков: "Якин - чистый мудак. Я ему так и сказал"
-
Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Ювентус" в 2011 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14