"Интер" нацелился на основного защитника "Барселоны"

Миланский "Интер" хочет летом усилиться центральным защитником "Барселоны" Клеманом Лангле.

По информации Mundo Deportivo, "нерадзурри" видят во французе замену для Милана Шкриньяра, которым интересуются европейские гранды.

"Сине-гранатовые", в свою очередь, рассчитывают сохранить 24-летнего футболиста в составе - его игрой доволен тренерский штаб команды.

Лангле выступает за "Барсу" с лета 2018 года, в текущем сезоне в его активе 29 матчей, 3 гола и 1 ассист.

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