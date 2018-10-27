"Интер" нацелился на перспективного немца

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"Интер" нацелился на перспективного немца

Миланский "Интер" нацелился на полузащитника леверкузенского "Байера" Кая Хаверца, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" активно следят за прогрессом 19-летнего немца и уже отправляли своих скаутов, чтобы те понаблюдали за игрой перспективного хавбека воочию.

"Фармацевты" оценивают одного из своих лидеров в 35 миллионов евро.

Хаверц является воспитанником "Байера", за основную команду "аптекарей" выступает с 2016 года, сыграл 75 матчей, забил 12 голов и сделал 20 ассистов.

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