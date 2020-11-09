"Интер" нацелился на полузащитника сборной Украины

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"Интер" нацелился на полузащитника сборной Украины

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Аталанты" и сборной Украины Руслану Малиновскому, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 27-летний Малиновский провел за "Аталанту" девять матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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