"Интер" нацелился на полузащитника "Вильярреала"

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"Интер" нацелился на полузащитника "Вильярреала"

Миланский "Интер" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Вильярреала" Роберто Сориано, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "жёлтая субмарина" готова изучить предложения по трансферу 27-летнего итальянца, поскольку он достаточно травматичен.

В этом сезоне Сориано сыграл за "Вильярреал" 29 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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