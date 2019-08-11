"Интер" нацелился на Ракитича

"Интер" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" оценивает хавбека в 50 миллионов евро.

При этом, не исключено, что Ракитич будет включен в сделку по трансферу нападающего ПСЖ Неймара.

31-летний Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за каталонский клуб 268 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 матча и отдал 37 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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