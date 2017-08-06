"Интер" нацелился на Шика

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"Интер" нацелился на Шика

Форвард "Сампдории" Патрик Шик может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" заплатят за игрока 30,5 миллиона евро, которые выплатят за три года. На следующей неделе футболист пройдет медобследование и подпишет контракт с клубом.

Напомним, что переход Шика в "Ювентус" сорвался из-за проблем игрока с сердцем.

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