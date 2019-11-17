"Интер" нацелился на шведского таланта, которого оценивают в 40 миллионов евро
"Интер" проявляет интерес к шведскому полузащитнику Аталанты" Деяну Кулушевски, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, миланский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса", "Милана" и нескольких английских клубов.
"Аталанта" оценивает игрока в 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 19-летний Кулушевски выступает за "Парму" на правах аренды, провел за клуб 12 матчей в чемпионате Италии, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7