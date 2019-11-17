"Интер" нацелился на шведского таланта, которого оценивают в 40 миллионов евро

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"Интер" нацелился на шведского таланта, которого оценивают в 40 миллионов евро

"Интер" проявляет интерес к шведскому полузащитнику Аталанты" Деяну Кулушевски, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса", "Милана" и нескольких английских клубов.

"Аталанта" оценивает игрока в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Кулушевски выступает за "Парму" на правах аренды, провел за клуб 12 матчей в чемпионате Италии, забил два гола и отдал пять результативных передач. 

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