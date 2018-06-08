"Интер" нацелился на трансферную цель "Милана"

"Интер" стал еще одним претендентом на вингера "Сассуоло" Матео Политано, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

"Мы работаем над трансфером Политано в "Интер". Нам интересен этот вариант", - заявил агент Политано Давиде Липпи.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему Политано также проявляют "Наполи", "Милан" и "Рома".

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