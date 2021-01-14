"Интер" нацелился на ван де Бека
Миланский "Интер" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Беку, сообщает FC Inter News.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2021 года. Впрочем, манкунианцы пока отказываются отпускать игрока, который имеет малое количество игровой практики.
Ван де Бек перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2020 года из "Аякса" за 39 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за английский клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|27
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|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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