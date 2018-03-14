"Интер" нацелился на ведущего хавбека "Ромы"

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"Интер" нацелился на ведущего хавбека "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман стал трансферной целью "Интера", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "нерадзурри" намерены попытаться купить 28-летнего голландца следующим летом. При этом миланский клуб не готов заплатить за хавбека 45 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

Также стоит отметить, что "Интеру" в борьбе за Строотмана придётся выдержать конкуренцию со стороны "Ювентуса", "Милана" и "Ливерпуля".

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