"Интер" нацелился на ветерана "Тоттенхэма"

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"Интер" нацелился на ветерана "Тоттенхэма"

Миланский "Интер" проявляет интерес к бельгийскому защитнику лондонского "Тоттенхэма" Яну Вертонгену, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Вертонген может достаться миланцам бесплатно, так как летом у него заканчивается контракт с англичанами.

32-летний Вертонген выступает за "Тоттенхэм" с лета 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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