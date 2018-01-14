"Интер" нацелился на вингера "Атлетико"

Миланский "Интер" нацелился на вингера мадридского "Атлетико" Николаса Гайтана, информирует Marca со ссылкой на итальянскую прессу.

Сообщается, что предпринять попытки заполучить 29-летнего аргентинца "нерадзурри" планируют уже в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Гайтан принял участие в 12 матчах за "Атлетико". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, вчера "Атлетико" обыграл "Эйбар". | soccernews.ru