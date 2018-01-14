"Интер" нацелился на вингера "Атлетико"

Теги николас гайтанатлетико мадридинтер милан

"Интер" нацелился на вингера "Атлетико"Миланский "Интер" нацелился на вингера мадридского "Атлетико" Николаса Гайтана, информирует Marca со ссылкой на итальянскую прессу.

Сообщается, что предпринять попытки заполучить 29-летнего аргентинца "нерадзурри" планируют уже в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Гайтан принял участие в 12 матчах за "Атлетико". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, вчера "Атлетико" обыграл "Эйбар". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов