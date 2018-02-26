"Интер" нацелился на вингера "Шахтера"

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"Интер" нацелился на вингера "Шахтера"

Вингер "Шахтера" Бернард может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, в услугах бразильца заинтересован "Интер". Клубу импонирует игра Бернарда в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Отмечается, что "нерадзурри" контактирует с "Шахтером" по трансферу Бернарда в течении нескольких месяцев.

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