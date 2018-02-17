"Интер" нацелился на вингера "Тоттенхэма"

Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Tuttosport, в услугах футболиста заинтересован "Интер". Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Ламела провел 17 матчей, отметился одним голом и тремя ассистами.

Действующее соглашение Ламелы с "Тоттенхэмом" рассчитано до лета 2020 года.

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