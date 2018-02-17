"Интер" нацелился на вингера "Тоттенхэма"

Теги интер миланэрик ламелатоттенхэм

"Интер" нацелился на вингера "Тоттенхэма"

Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Tuttosport, в услугах футболиста заинтересован "Интер". Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Ламела провел 17 матчей, отметился одним голом и тремя ассистами.

Действующее соглашение Ламелы с "Тоттенхэмом" рассчитано до лета 2020 года.

Читайте также: "Интер" готов удвоить зарплату Икарди. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 25 65
2 Наполи 24 63
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 24 23
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 24 7
Полная таблица

топ-5 тегов