"Интер" нацелился на воспитанника "Милана"

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Сассуоло" Мануэлю Локателли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нераздурри" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

22-летний Локателли является воспитанником "Милана", но в 2018 году он перешел в "Сассуоло" на правах аренды за два миллиона евро, а через год клуб выкупил его за 10 миллионов. В нынешнем сезоне хавбек провел 21 матч во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Интер" может потерять одного из основных игроков летом. | http://soccernews.ru