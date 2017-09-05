"Интер" нацелился на защитника "Атлетико"

Защитник мадридского "Атлетико" Хосе Мария Хименес попал в сферу интересов "Интера", сообщает Who Scored.

По информации источника, миланский клуб в январе попытается подписать 22-летнего уругвайца, контракт которого с "матрасниками" истекает летом 2018 года.

Напомним, что зимой с "Атлетико" будет снят трансферный запрет, поэтому мадридцы вполне могут согласиться на продажу своего центрбека.

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