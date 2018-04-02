"Интер" нацелился на защитника "Атлетико"

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"Интер" нацелился на защитника "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Tuttosport, "нерадзурри" отказались от идеи выкупа у "Валенсии" Жоау Канселу за 35 миллионов евро и сосредоточились на кандидатуре Врсалько.

Отметим, что соглашение хорвата с "Атлетико" действует до июня 2020 года.

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