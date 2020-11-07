"Интер" нацелился на защитника "Барселоны" Фирпо

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"Интер" нацелился на защитника "Барселоны" Фирпо

Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо попал в сферу интересов "Интера".

По сведениям Calciomercato, "нерадзурри" попытаются заполучить 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы будут расстаться с Фирпо из-за финансовых трудностей.

Фирпо выступает за "Барсу" с лета 2019 года. За это время он провел 25 игр. В текущем сезоне он принял участие всего в двух матчах.

Трансферная стоимость Фирпо оценивается в 14 миллионов евро.

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