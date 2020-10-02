"Интер" нацелился на защитника "Челси"

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"Интер" нацелился на защитника "Челси"

Миланский "Интер" рассчитывает до закрытия трансферного окна подписать левого защитника "Челси" Маркоса Алонсо.

По информации Sky Sports, "нерадзурри" готовы арендовать испанского фулбека до конца сезона с обязательством выкупа за 12 миллионов евро.

На подписании 29-летнего футболиста настаивает главный тренер "Интера" Антонио Конте, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Челси".

В этом сезоне Алонсо сыграл за "синих" 3 матча, результативными действиями не отличался.

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