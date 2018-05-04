Миланский "Интер" нацелился на защитника "Хоффенхайма" Павла Кадержабека, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" попытаются купить чешского фулбека, если не удастся сохранить в команде Жоау Канселу, права на которого принадлежат "Валенсии".

В этом сезоне 26-летний Кадержабек сыграл за "Хоффенхайм" 33 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. | http://soccernews.ru