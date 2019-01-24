"Интер" нацелился на защитника из АПЛ
Миланский "Интер" нацелился на защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, "нерадзурри" хотят купить португальского фулбека до закрытия зимнего трансферного окна. Клубы уже начали переговоры о переходе 27-летнего футболиста.
В текущем сезоне Соареш сыграл за "Саутгемптон" 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт со "святыми" рассчитан до июня 2020 года. Стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.
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|Лестер Сити
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|23
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|Кристал Пэлас
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